L’incertitude subsiste mais les réservations ne sont pas à l'arrêt

La 40e édition du Festival International du Rire de Rochefort se déroulera-t-elle du 30 septembre au 19 octobre ? En ce début de période estivale, l’équipe reste optimiste mais ne cache pas que l’incertitude subsiste.

" La décision du report avait été prise alors que le secteur culturel se mettait complètement à l’arrêt et que l’incertitude planait sur tous les événements organisés lors de ces derniers mois… et c’est toujours le cas", explique-t-elle dans un communiqué. "En effet, même si le plan de déconfinement semble évoluer positivement, nous ne savons pas encore si les prochaines mesures seront favorables à une manifestation telle que la nôtre."

Reste que les organisateurs constatent que la plupart des spectateurs ont tenu à conserver leurs places de spectacle et que les réservations ne sont pas à l’arrêt. " Nous savons aussi qu’il sera important pour les artistes et tous les intervenants de pouvoir retravailler à nouveau, et pour le public de sortir à nouveau. Les spectacles ont pratiquement tous été reportés entre le 30 septembre et le 19 octobre."

En ce qui concerne les soirées de gala, initialement prévues en mars 2020, elles ont été reportées en mars 2021. Les réservations seront à nouveau ouvertes prochainement.

Quant aux prestations du Tremplin du Rire, elles se tiendront uniquement au centre culturel des Roches, alors qu’habituellement, elles se déroulent principalement au Cabaret des Roches dans une salle de 120 places.

" Ces soirées remportent toujours un franc succès", indique l’équipe organisatrice. "Ce concours est très important pour le FIRR et il était prioritaire pour nous de trouver une alternative afin de le maintenir. En effet, il permet de découvrir des jeunes talents prometteurs dans une très belle ambiance décontractée et tout ça à petit prix. Apporter du soutien à ces talents est un des aspects les plus importants du FIRR."

Si tout se déroule comme prévu, six candidats seront en lice les 1er et 2 octobre : Hassan de Monaco, Julie Geller, Julien Santini, Thibaud Agoston, Julien Sonjon et Fanny Ruwet. Trois artistes seront sur scène par soirée et le public pourra voter pour son humoriste préféré. Le concours sera présenté, cette année, par Calixte de Nigremont. Un marché du Rire avec des animations musicales se tiendra le samedi 3 octobre sur le Square de l’Amicale.

Pendant le confinement, l’équipe a planché sur la 41e édition. Elle annonce que le FIRR 2021 se tiendra du mercredi 28 avril au dimanche 16 mai et qu’Arnaud Tsamère sera à l’affiche. Les places seront mises en vente le vendredi 2 octobre, lors de la présentation de l’affiche 2021.