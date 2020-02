Le Centre culturel de Bertrix accueille 519 animaux ce week-end.

C’est déjà la 45ème édition du Salon du petit élevage, organisé à Bertrix. Comme lors de chaque édition, seules quelques espèces sont représentées : lapins, poules, pigeons ou encore canards d’élevage, des spécimens qui comptent parmi les plus beaux de la région. « Ce vendredi matin, le traditionnel concours, pour chaque animal, a été organisé. Il récompensait les meilleurs espèces. On fait partie des meilleurs éleveurs du royaume », dit ainsi cet éleveur de lapin situé à Les Fossés et habitué aux concours. L’entrée est gratuite. Cette exposition fera sans aucun doute le bonheur des familles et des enfants qui cherchent une activité à l’intérieur, en raison du mauvais temps annoncé ce week-end.

INFORMATIONS

Samedi 29 février, de 09.00 h à 21.00 h

Dimanche 1er mars, de 09.00 h à 17.00 h

Remise des prix à 17.00 h

Entrée gratuite au Centre culturel

Renseignements : Annie WALEWIJNS - rue des Combattants 2 à 6880 BERTRIX

Tél: 061 41 40 66 – GSM 0497 93 75 98