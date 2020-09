C’est un escroc sans le moindre scrupule qui a comparu devant le tribunal correctionnel de Namur le 13 août dernier. Entre septembre 2019 et mars 2020 à Andenne et Namur, Sébastien s’en est systématiquement pris à des personnes âgées et vulnérables pour se faire remettre de l’argent qui devait servir à financer sa consommation d’alcool et de cocaïne. Il lui arrivait également de les voler. "Les victimes sont toutes nées entre 1928 et 1940", a précisé le parquet de Namur.

Le prévenu ne manquait pas d’imagination pour arriver à ses fins. Il faisait régulièrement du porte à porte et se faisait passer pour un agent du BEP qui faisait les étrennes ou pour quelqu’un qui collectait de l’argent pour la St-Nicolas des enfants, par exemple. "Lorsqu’il a sonné chez moi, il m’a dit qu’il vendait des petits lapins", a expliqué une partie civile relativement âgée à qui il a dérobé plus de 700€. "Chez moi, il prétendait récolter de l’argent pour la St-Nicolas. Bonne comme je suis, je l’ai laissé entré et je lui ai fait un café. Il a volé mon sac dans le vestibule", a enchaîné une autre partie civile.

L’homme réussissait pratiquement à chaque fois à gagner la confiance des personnes chez qui il sonnait. "Il arrivait à rentrer dans les domiciles et à amadouer les victimes. Il se faisait ensuite remettre de l’argent ou des cartes bancaires avec les codes", a encore précisé le parquet de Namur. De cette manière, Sébastien a pu voler près d’une dizaine de personnes. Les sommes étaient comprises entre 5 et 758 euros. "En plein confinement, il s’est aussi fait passer pour un conseiller communal d’Andenne. Il venait voir si tout allait bien et a volé le sac de sa victime. Autre vol, alors qu’il était à l’hôpital pour un rendez-vous, il a volé un gsm dans la chambre d’une patiente."

Sébastien était aussi poursuivi pour diverses tentatives de vol. Il s’est par exemple présenté chez une dame qui venait de perdre son fils en se faisant passer pour quelqu’un qui travaillait pour les pompes funèbres qui avaient organisé les funérailles. Il a présenté une facture de soi-disant impayés. Mais la victime ne s’est pas laissée avoir à l’instar de plusieurs autres personnes.

Pour l’ensemble de ces méfaits, six ans de prison étaient requis contre le prévenu. La défense demandait une peine de travail.

Ce jeudi, le prévenu a été condamné à 5 années de prison ferme. Le tribunal a tenu compte de la vulnérabilité des victimes, de la gravité et de la multiplicité des faits et de son état de récidive légale.