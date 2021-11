En 2018, l’AFSCA a découvert 54 kilos de moules qui venaient d’atteindre leur date de péremption dans une brasserie de la province de Namur. Les inspecteurs ont également relevé d’absence d’éclairage dans la chambre froide et l’absence d’un plan de lutte contre les nuisibles au sein de l’établissement, qui avait été racheté quelques mois plus tôt. L’interdiction de fumer à l’intérieur n’était pas respectée, plusieurs cendriers débordants étant relevés sur les lieux de l’inspection. La transaction de 1000 euros proposée au gérant n’ayant pas été payée, le dossier s’est retrouvé ce lundi devant le tribunal correctionnel. Le substitut Herbay requiert une amende de 2400 euros assortie d’un sursis pour la moitié à charge des deux prévenus, le gérant et la société.

L’avocate du gérant plaide la suspension du prononcé et explique : "Il a accepté le poste de gérant à l’âge de 19 ans pour rendre service à son beau-père, qui avait été condamné à une interdiction professionnelle à l’époque. Il a aujourd’hui 23 ans et est étudiant. Il reconnaît les préventions, sauf celle concernant les moules pour laquelle nous plaidons l’acquittement. Elles étaient à date ce jour-là mais l’établissement était fermé le lendemain et elles devaient être jetées. Les inspections suivantes menées par l’AFSCA en 2018 et 2019 étaient favorables." L’avocate de la société plaide également la suspension du prononcé. Jugement le 13 décembre