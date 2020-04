Le Collège communal de Sambreville émet des réserves quant au développement de la 5G et ce jusqu’à ce qu’une information claire et transparente quant aux impacts directs et indirects soit transmise

Ce mardi, les membres du Collège communal de Sambreville se sont penchés sur le déploiement de la 5G annoncé par Proximus. Il a décidé d’opter pour une position de prudence et, dans l’attente, des conclusions des études scientifiques actuellement en cours, de marquer son désaccord quant au déploiement sur son territoire, et/ou sur le territoire d’une commune limitrophe, de la 5G.

"Si cette volonté de la société Proximus fait suite à une initiative de l’IBPT qui, en plein confinement, a initié une enquête publique qui n’a pas reçu la publicité nécessaire et qui ne semblait s’adresser qu’à un public d’initiés, sans information des communes ou de la population, il faut relever que l’IBPT n’est pas compétent en matière sanitaire ni environnementale ainsi que pour évaluer les répercussions éventuelles sur notre écosystème.Il est sans doute intéressant de rappeler que le Gouvernement wallon a inscrit dans sa DPR sa volonté de prendre le temps d’analyser ses incidences avant d’envisager son déploiement."

C’est pourquoi, le Collège communal de Sambreville émet des réserves quant au développement de la 5G et ce jusqu’à ce qu’une information claire et transparente quant aux impacts directs et indirects soit transmise au collège communal ainsi qu’à l’ensemble de la population sambrevilloise.