"Un vieux de la vieille", c’est ainsi qu’était qualifié Vincent (prénom d’emprunt) devant le tribunal correctionnel de Namur fin juillet. Né en 1977, son avocat le présentait comme "un vieux lascar qui a traîné avec les bandes de Sambreville et de Charleroi". Son casier est éloquent : il a déjà été condamné à 4 ans pour tentative de meurtre, mais aussi pour des extorsions ou autres vols avec violence.

Les faits, 3 braquages et une tentative de braquage, ont été commis dans des grandes surfaces, notamment de Fosses, Lambusart et Sombreffe, durant la première moitié de l’année 2020. Le prévenu nie en être l’auteur ou même le co-auteur, malgré le fait que le véhicule utilisé, une Golf GTI noire ait été retrouvé chez lui, tout comme les vêtements du braqueur qui a été filmé par les caméras de surveillance, une arme de poing, un pistolet d’alarme ou une somme d’argent avoisinant les 2000 euros. " J’étais sous bracelet électronique à cette époque mais je prêtais ma voiture, mais je ne dirai pas à qui par peur de représailles", déclarait le prévenu à l'audience.

Le substitut Seminara réclamait une peine de prison de 8 ans à l’encontre de Vincent et expliquait "Le lien entre tous les faits est la Golf GTI noire du prévenu, qui a été filmée. Des perquisitions menées dans le cadre d’un autre dossier ont mené à cette voiture. Le prévenu a d’abord prétendu qu’il l’avait achetée le lendemain du dernier fait et qu’il n’avait plus ni la facture ni les coordonnées du vendeur, avant de se souvenir qu’il en avait fait l’acquisition bien plus tôt. Il y avait des armes et des objets louches comme des fausses plaques dans la voiture et il ne s’en serait pas soucié malgré son expérience dans la criminalité ? Les faits ont été commis durant les périodes où il pouvait sortir malgré son bracelet électronique et, comme par hasard, son smartphone était coupé durant ces périodes, la meilleure façon de ne pas être localisé."

La peine infligée à Vincent ce jeudi : 6 ans de prison.