Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé ce jeudi une peine de 6 ans de prison à l’encontre d’un prévenu condamné pour un vol avec violence ayant entraîné une incapacité de plus de 4 mois sur une assistante médicale. Quelques mois plus tard, le même prévenu a porté des coups à 2 policiers. L'arrestation immédiate a été prononcée par le tribunal.

La première scène a eu lieu le 16 octobre 2019. Le prévenu a réclamé l’intervention d’un médecin car il ne se sentait pas bien. Lors de l’arrivée de l’assistante médicale à son domicile, il a frappé celle-ci en plein visage. La jeune femme s’est cognée et a perdu connaissance. Il lui a dérobé son carnet de prescription. Les jours de la victime étaient en danger, elle a dû subir un drainage cervical et souffre encore aujourd’hui de séquelles physiques et psychologiques de cette scène.

Quelques mois plus tard, il s’est rebellé contre les policiers lors d’un contrôle routier alors qu’il se trouvait en état d’ivresse. Il a insulté les agents avant de donner un coup de tête à l’un et d’asséner un coup de pied à l’autre, tout en lui crachant du sang au visage.

Les experts qui se sont penchés sur la personnalité du prévenu relèvent des traits psychopathiques, une personnalité antisociale et un risque de récidive.