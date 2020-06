6 ans de prison requis pour tentative de meurtre : un passant avait reçu 4 coups de couteau suite à une altercation entre des chiens © shutterstock Namur JVE

D’après le parquet et selon l’expert qui a examiné la victime, l’un des coups aurait pu s’avérer mortel. Tenant compte de l’arme employée, des coups répétés dans des zones sensibles du corps et de l’état de récidive légale des deux auteurs, le substitut Séminara requiert une peine de prison de 6 ans pour les deux prévenus. "Les témoins expliquent que la victime tentait de calmer son chien, au contraire de ce qu'affirment les prévenus. La victime s'est effondrée dans le sas de nuit du commissariat, elle était blessée et en état de choc. L'intention homicide est pour moi établie.