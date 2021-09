PMR, postes de secours, services communaux et port du masque. Voici quelques infos pratiques qui pourraient vous êtes utiles dans le cadre de ces Fêtes de Wallonie 2021.

Les PMR ne sont pas oubliées. Outre les emplacements de stationnement PMR existants dans les rues non interdites à la circulation et/ou au stationnement, des emplacements supplémentaires sont créés aux abords des sites d’animations et de concerts. Neuf places se trouvent sur la place du Palais de Justice, cinq dans la rue J. Saintraint, trois boulevard Cauchy et sept avenue F. Golenvaux. Pour les concerts, une attention particulière leur sera réservée. Sur la place St-Aubain, une plateforme surélevée et surveillée sera installée. Sur la place des Cadets, les personnes à mobilité réduite auront accès au-devant de la scène.

Plusieurs postes de secours installés

Plusieurs postes de secours seront installés lors de ces Wallos 2021. Un poste médical avancé est installé à l’Arsenal de Namur, vendredi 17 et samedi 18 de 18h00 à 6h00. L’accès se fait via la rue de l’Arsenal. Deux postes de premiers soins (Croix Rouge) sont également mis sur pied aux abords de la place Saint-Aubain et de la place des Cadets, pendant les concerts. Les services de police seront par ailleurs disponibles 24h/24. Pour un dépôt de plainte ou une déclaration de perte/vol d’objets ou documents, le commissariat de la Place du Théâtre sera accessible. Pour toute urgence, le 112 est d’application.

Les services communaux impactés

L’Administration communale sera fermée ce vendredi dès 12h00 et ce lundi toute la journée. La Maison des Citoyens sera ouverte le samedi 18 septembre de 8h30 à 11h30, uniquement sur rendez-vous (www.namur.be/rdv ou 081 24 60 00). Les bibliothèques communales de Namur, Jambes, Saint-Servais et Malonne seront fermées vendredi et samedi. Le Pôle muséal des Bateliers sera fermé samedi et dimanche. Les piscines communales resteront ouvertes aux horaires habituels. Des mesures seront prises pour permettre les démarches indispensables par les entreprises de pompes funèbres samedi et lundi.

A noter également que le marché hebdomadaire du samedi n'aura pas lieu.



Port du masque

Le port du masque est recommandé en extérieur, en cas de forte affluence (notamment dans les files). Il est par ailleurs obligatoire lors des déplacements à l’intérieur des établissements et dans les lieux d’animations intérieurs dont l’accès n’est pas conditionné à la présentation du Covid Safe Ticket.