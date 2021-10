Robin, né en 1999, provient de Rotterdam. Il est détenu depuis le 10 mai dernier. Son véhicule, une Seat Ibiza immatriculée aux Pays-Bas, a été contrôlé ce jour-là à Aische-en-Refail. Il contenait 1276 grammes de cocaïne, quantité qui correspond à une valeur marchande de près de 70.000 euros.

Le prévenu s’était depuis lors muré dans le silence, déclarant ne pas savoir à qui appartenait la voiture, ni ce qu’elle contenait. Interrogé par la présidente Matagne, il a retrouvé la parole ce jeudi devant le tribunal. Une bonne chose ? Pas forcément. Il déclare : « Je n’ai pas de contacts avec le monde de la drogue, j’ai de la famille en Belgique, c’est le fruit du hasard. Je venais à Charleroi faire des courses. » « Et qu’est-ce que l’on trouve à Charleroi que l’on ne trouve pas à Rotterdam ? », s’interroge la présidente Matagne ? « Des magasins typiquement africains. Celui de Bruxelles étant fermé ce jour-là, je suis venu à Charleroi », déclare l’étudiant en communication, à la grande surprise du tribunal.

Le substitut Etienne Gaublomme requiert 3 ans de prison, une amende de 1000 euros, la confiscation du véhicule et explique : « La voiture était spécialement aménagée pour cacher de la drogue. Cela représente un investissement d’environ 5000 euros. Pour ouvrir les caches, il faut mettre le contact et placer un aimant entre les portes. La cocaïne retrouvée était pure à 90 %. Je suis surpris par les déclarations du prévenu, détenu depuis 6 mois et qui persistait à se taire. Avec ces nouvelles informations, on aurait pu instruire à décharge, faire des vérifications, mais il n’a rien dit jusqu’ici. Il évoque un commerce à Charleroi, mais sa téléphonie ne révèle que des contacts à Anvers, Bruxelles et à la frontière Luxembourgeoise. »

Le conseil du prévenu, Me Somers, plaide l’acquittement de son client. « Il ne savait pas que la voiture contenait cette drogue. Elle appartenait au cousin d’un ami, qui, lui, est actif dans la vente de stupéfiants. » Pour le substitut Gaublomme, l’hypothèse que le propriétaire du véhicule ait prêté celui-ci avec 70.000 euros de cocaïne à l’intérieur est tout bonnement irréaliste. »

Jugement le 18 novembre.