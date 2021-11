Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi une peine de 3 ans de prison assortie d’un sursis de 5 ans pour les deux tiers de la peine à l’encontre d’un Néerlandais né en 1999, qui avait été arrêté en possession de 70.000 euros de cocaïne dans son véhicule. La voiture, un gsm et un gps seront en outre confisqués.

Le prévenu était détenu depuis le 10 mai dernier. Son véhicule, une Seat Ibiza immatriculée aux Pays-Bas, a été contrôlé ce jour-là à Aische-en-Refail. Il contenait 1276 grammes de cocaïne, quantité qui correspond à une valeur marchande de près de 70.000 euros.

Le prévenu avait déclaré ne pas savoir à qui appartenait la voiture, ni ce qu’elle contenait. Le 28 octobre dernier, il expliquait au tribunal qu’il avait de la famille en Belgique et qu’il s’était rendu dans notre pays pour acheter des produits africains à Charleroi.

Le substitut Etienne Gaublomme réclamait 3 ans de prison, une amende de 1000 euros, la confiscation du véhicule et expliquait : « La voiture était spécialement aménagée pour cacher de la drogue. Cela représente un investissement d’environ 5000 euros. Pour ouvrir les caches, il faut mettre le contact et placer un aimant entre les portes. La cocaïne retrouvée était pure à 90 %. Il évoque un commerce à Charleroi, mais sa téléphonie ne révèle que des contacts à Anvers, Bruxelles et à la frontière Luxembourgeoise. »