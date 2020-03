Si les services sociaux se penchaient sur le sujet, la situation a été encore plus difficile à vivre dans la rue ces derniers jours. Les ASBL où les SDF prenaient leur petit-déjeuner, leur repas de midi et où ils pouvaient se poser en journée ont fermé pour la plupart. "Ils sont complètement perdus. Une fois 7 h du matin, ils ne savent plus aller nulle part, ni se laver. Il est temps que la Ville fasse quelque chose", nous expliquait Gérald Riboux, bénévole bien connu des SDF à Namur.

Son vœu a été exaucé. Suite au confinement décidé par le Conseil de sécurité, la Région wallonne a insisté pour que les communes permettent aux sans-abri d’être confinés comme le reste de la population. Ce sera le cas dès ce mercredi soir. Une mesure bienvenue pour ceux qui se sont un peu sentis abandonnés par tous les niveaux de pouvoir depuis le début de la pandémie.

"Entendre tout le monde dire ‘restez chez vous’, quand on vit dans la rue, ça ne voulait rien dire", observe un sans-abri namurois. "Certains n’ont pas de revenus, sont sans papiers, et ne peuvent plus vivre de la manche : ce confinement les fragilise. Il n’y a plus personne en rue. Cela reste un gros problème."

Le relais social urbain namurois se réjouit qu’une solution ait été trouvée. "Il y avait des tensions liées à cette perte de repères même si des binômes des associations de terrain allaient à leur rencontre pour leur donner les dernières informations et leur renseigner l’endroit où étaient distribués les petits-déjeuners et lunch packets", précise le coordinateur adjoint Olivier Hissette.

À Namur, l’abri de nuit rue Rogier et l’abri supplétif hivernal de Jambes proposaient des lits superposés ou trop proches alors que les distances sociales prescrites sont de 1,5 mètre entre chaque individu.

Au hall sportif de Basse Enhaive qui a été réquisitionné, une septantaine de lits individuels seront disposés de manière assez espacée pour respecter les recommandations. "Les douches et sanitaires seront accessibles en permanence", assure Maxime Prévot. Ces derniers jours, l’hygiène était un réel problème, plusieurs lieux proposant aux sans-abri de se doucher ayant fermé.

Côté repas, un petit-déjeuner et un repas de midi préparé par les Restos du cœur seront servis. En ce qui concerne le linge, la laverie sociale La Petite Bouée sera accessible 4 jours par semaine, contre maximum deux actuellement.

"L’objectif est d’assurer la continuité des services essentiels et vitaux, en évitant au maximum les regroupements de personnes", commente Philippe Noël, échevin des Affaires sociales.

Magali Veronesi