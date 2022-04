Extorsion et abus de faiblesse. Ce sont les préventions dont deux prévenues doivent répondre. L’une d’elles, absente à l’audience, contrairement à son ex-compagne, menait la danse. En 2017, son fils fréquentait la même école spécialisée que la future victime, atteinte d’autisme. Quand le garçon a su que celui avec qui il allait à l’école était issu d’une famille aisée, il lui a "mis la pression" pour financer divers achats dont il a bénéficié, mais aussi sa mère et la compagne de celle-ci. Plusieurs consoles, des téléphones, des bijoux, un scooter, ont été achetés en l’espace de 2 jours, pour une somme avoisinant les 7000 euros. La victime a été menacée d’être "plantée", d’être jetée sous une voiture. Elle s’est donc exécutée. Depuis, le jeune a fait une tentative de suicide et est interné. La principale prévenue estime pour sa part que des cadeaux lui ont été faits de la part d’un jeune qui voulait faire plaisir à ses amis.

Le substitut Lengrand réclame aux deux prévenues une confiscation par équivalent de 5000 euros. Et des peines de prison de 2 et 1 an.

Celle qui était présente à l’audience, contre qui un an de prison est requis, est également une personne vulnérable, victime de coups et de privations de la part de son ex-compagne. Sa capacité de discernement dans le cadre des faits commis posant question, une expertise mentale a été demandée. Jugement le 6 mai.