Initié en 2014 par le Collège des Comités de Quartiers Namurois, le concours "La Wallonie a du talent" se veut le reflet de la création, source de renouveau (ou de continuité) musical en Wallonie. Six groupes namurois ont été sélectionnés sur plus de cinquante candidatures.

Le CCQN offre une opportunité unique à ces artistes de se produire sur les différents podiums des Quartiers durant nos fêtes. En cette année particulière, il était important de préserver cet aspect des choses au travers du 7ème Concours. Depuis plus de 10 ans la collaboration avec la "Rock'S Cool", a permis à de très nombreux groupes amateurs et/ou professionnels de se produire sur la deuxième scène namuroise des Fêtes de Wallonie place de l'Ange.

On le sait, les Fêtes de Wallonie n'auront pas lieu cette année. Les deux protagonistes ont donc décidé de réunir différents partenaires. Namur Confluent Culture, Ville de Namur, CCW, Province de Namur et le Delta ont rejoint le CCQN et la Rock’S Cool pour mettre en place un nouveau partenariat afin de maintenir le concours musical et proposer une édition « 2.0 » réservé aux groupes du Namurois. Celui-ci se déroulera le 19 septembre sur la grande scène de l'élégant et nouveau bâtiment de l'entre Sambre et Meuse. Sans public, mais avec des retransmissions via les réseaux sociaux. Le jury est composé de 2 représentants du Delta, 2 représentants de la Rock’S Cool, 2 représentants du CCQN, 1 du CCW, 1 de Namur Confluent Culture, 2 journalistes spécialisés et sera Présidé par Francis Delvaux.

Outre des sommes d'argent données par diverses institutions, les groupes qui participent pourront aussi remporter des séries de concert, un accompagnement, une résidence au Delta ou un show case. Les résultats seront connus samedi sur le coup de 18h.

© DR



Noémie Rhéa (Andenne) a déjà sorti un premier album défendu comme de la chanson française poétique et décalée.

© DR



HB Wankers sont trois potes dont l’âge varie entre 18 et 21 ans, fans de rocks et prêts à nous transmettre leur passion avec des morceaux rock/garage irrésistibles !

© DR



Rot Mean Square est un groupe folk rock, avec les voix de Sam et Clara, profondes et apaisantes évoquant le rêve, l’échappatoire et le charme d’un ailleurs lointain.

© DR



Créé en 2017, The Souls Of Jack est un groupe rock/électronique/alternatif issu du Namurois.

© DR



Le concept de ZeroTeKno : Contes et légendes de Silencolasie en compagnie du Tournesol Sympatico Orchestra

© DR



Tardigrad, composé de cinq membres namurois, est un groupe de Metal ayant sorti un premier EP autoproduit début janvier 2020 : Cryptobiosis