Le Salon Valériane, organisé par l’association Nature & Progrès, a fermé ses portes ce dimanche 5 septembre à l'issue de sa 36ème édition. En trois jours, près de 8.000 visiteurs ont franchi les portes de Namur Expo pour rendre visite à 170 exposants 100% bio.

Les organisateurs indiquent : "De manière générale, les exposants ont été agréablement surpris car ils n’avaient pas d’objectifs précis en cette année particulière."

« Dès demain, du 100% BIO et fait maison », voilà le refrain qui a rythmé cette 36ème édition. Nature & Progrès a voulu remettre ses fondamentaux à l’honneur avec la mise en avant des ingrédients BIO, locaux et de saison. La prise de conscience de la nécessité de cuisiner le plus possible soi-même, de cuire son pain, de faire son potager et de consommer en pleine conscience en allant droit à l’essentiel est au cœur de l’actualité.

Cette année, Nature & Progrès a mis un point d’honneur à la réalisation d’actions concrètes auprès des visiteurs. Ils ont été nombreux à signer l’Initiative européenne « Sauvons les abeilles et les agriculteurs ». Ils ont également pu se procurer « Les 10 gestes pour réduire son empreinte écologique », un projet de l’Asbl avec le soutien de la Wallonie et de l’AWAC. Finalement, les visiteurs ont eu l’occasion d’interpeller les politiciens au sujet de la (dé)réglementation des nouveaux OGM.

Rendez-vous en septembre prochain pour la 37ème édition !