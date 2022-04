Un déferlement de violence. En quelques mois, le prévenu dont il est question, absent lors de l’audience de ce jeudi, s’est "distingué" à plusieurs reprises.

La première scène a eu lieu le 16 octobre 2019. Le prévenu, défaillant à l’audience, a réclamé l’intervention d’un médecin car il ne se sentait pas bien. Il était en état d’ébriété. Lors de l’arrivée de l’assistante médicale à son domicile, il lui a dit vouloir mourir, tout en refusant d’éventuels soins. Le référent de la jeune femme lui a dit de quitter les lieux après avoir fait signer une décharge au patient. Celui-ci l’a alors frappée en plein visage, après avoir retourné la table. La jeune femme s’est cognée et a perdu connaissance. Il lui a dérobé son carnet de prescription. Les jours de la victime étaient en danger, elle a dû rester un jour et demi aux soins intensifs et subir un drainage cervical et souffre encore aujourd’hui de séquelles physiques et psychologiques de cette scène. Interrogé, il a déclaré qu’il avait bu et ne se souvenait pas de la scène.

Quelques mois plus tard, il s’est rebellé contre les policiers lors d’un contrôle routier à Gembloux, alors qu’il se trouvait en état d’ivresse. Il a insulté les agents avant de donner un coup de tête à l’un et d’asséner un coup de pied à l’autre, tout en lui crachant du sang au visage. A son réveil il a affirmé ne se souvenir de rien.

Les experts qui se sont penchés sur la personnalité du prévenu relèvent des traits psychopathiques, une personnalité antisociale et un risque de récidive.

Le substitut Seminara requiert une peine de 8 ans de prison. "Son absence aujourd’hui et son absence de prise de responsabilité sont inquiétantes. Il ne montre aucune bonne volonté, alors qu’un suivi psychiatrique semble nécessaire., son évolution n’est pas encourageante."

Jugement le 19 mai.