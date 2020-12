Le 17 novembre 2019, une Ford Ranger est dérobée dans la région d’Andenne suite à un vol par effraction. Eric (prénom d’emprunt) a été rapidement soupçonné de ces faits dont il affirme ne pas être l’auteur. Le prévenu a un casier chargé : il a été condamné à 20 ans pour meurtre en 1996, à 4 ans pour extorsion en 2009 et à 12 mois pour infraction à la loi sur les armes en 2018. Mais est-ce suffisant pour en faire le coupable ? Faute de preuves suffisantes, le parquet ne retienait finalement pas le vol lors de l'audience du 23 novembre mais imputait une prévention de recel à Eric, en congé pénitentiaire au moment des faits, et à celui qui l’accompagnait ce jour-là. Une peine de 10 mois de prison et 150 euros d’amende étaient réclamés contre les deux hommes.

Eric expliquait : "On faisait du stop. Je suis monté dans le véhicule mais le conducteur ne se trouvait pas dans son état normal. On a garé la voiture. Les clefs étaient sur le contact, je ne pouvais pas savoir que la voiture était volée, rien n’a attiré mon attention."

Une peine de 8 mois de prison et une amende de 150 euros ont été prononcées ce lundi à l'encontre du prévenu. Celui qui l'accompagnait est acquitté.