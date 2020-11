Un jeune homme né en 1996 a comparu ce vendredi matin devant le tribunal correctionnel de Namur pour vente de cannabis. Agé de 20 ans au moment des faits, il a vendu 800g, entre le 1er janvier et le 5 mai 2016 à Eghezée. Il est en aveux. « C'était une erreur, j'ai totalement décroché et je ne consomme plus », a-t-il expliqué.

Selon le parquet de Namur, le prévenu a vendu l'équivalent de 16.800€ de cannabis et demande de confisquer cette somme, en plus d'une peine de travail de 60h au niveau pénal. Pour la défense, il s'agit là du chiffre d'affaire. « Le bénéfice est largement moindre. Il était de 2€ par gramme ». Selon un rapide calcul, l'homme aurait dû gagner 1.600€. « L'enquête s'est terminée fin 2016 et on plaide fin 2020 », fait remarquer l'avocate qui demande une suspension du prononcé vu le dépassement du délai raisonnable. Jugement le 4 décembre.