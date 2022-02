Comme chaque année, l’échevine de l’urbanisme de Namur Stéphanie Scailquin a dressé un bilan urbanistique de l’année écoulée. Le rendez-vous était donné ce jeudi matin aux Jardins de la Sambre, ancien bâtiment industriel de la SNCB à Ronet qui comprendra d’ici quelques mois 39 nouveaux appartements.

En 2021, 936 demandes de permis d’urbanisme ont été introduites. 158 sont toujours en cours. Elles concernent, principalement, le centre-ville et les villages avoisinants comme Malonne, Wépion ou Jambes. "Cela correspond à notre schéma de développement local", précise Stéphanie Scailquin.

Cela ne signifie toutefois pas que tous les permis ont été accordés. Sur les 778 permis introduits restants, 652 ont été délibérés et 80 % ont été octroyés par le Collège communal. "106 permis ont donc été refusés dont 12 ont été déclarés irrecevables et 14 abandonnés par le demandeur. Cela concerne le plus souvent la gestion des eaux. Pour ceux qui ont été octroyés, ce sont les entités de Namur, Bouge, Vedrin et Jambes qui sont concernés pour des travaux de rénovation et de confortabilisation."

C’est en effet l’une des tendances à retenir de ce bilan urbanistique : les demandes de permis concernent à hauteur de 47 % (contre 35 % en 2020) des demandes de transformation. "On peut en déduire que cela fait écho à cette deuxième année de crise sanitaire. Les gens ont besoin d’avoir un espace de télétravail ou simplement de besoin de se sentir mieux chez eux", ajoute l’échevine namuroise.

La Ville de Namur est par ailleurs attentive à la division des logements. "On lutte contre la division des maisons unifamiliales, surtout du côté de Salzinnes, Bomel ou le bas de Jambes. On veut maintenir l’habitat unifamilial. La division des logements augmente par ailleurs le nombre de voiture et cela a un impact sur l’espace public." Dans un même ordre d’idée, un moratoire a été adopté en octobre 2021. Il vise à protéger les habitations unifamiliales face à des programmes de trop grande densité, pour lutter notamment contre la spéculation financière excessive et la littoralisation des bords de Meuse.

Seconde tendance : le nombre de permis octroyés pour la construction de nouvelles maisons est aussi en hausse. La commune en dénombre 176 en 2021, contre 149 en 2020. Soit 27 de plus. Les villages de Malonne et Belgrade sont les plus prisés. Suivent Temploux, Wépion, Namur, Jambes et Wierde. "Les permis sont régulièrement conditionnés par des mesures entretenant la biodiversité et la perméabilisation des sols. Chaque toiture plate, par exemple, doit être végétalisée ou lestée par du gravier."

Pour les habitations légères comme les "tiny house", la commune dit être de plus en plus sollicitée. Raison pour laquelle elle a adopté, le 7 septembre 2021, une note d’orientation pour déterminer sa politique en la matière. "Le 21 décembre, nous avons octroyé notre premier permis pour une habitation légère, à Malonne", termine Stéphanie Scailquin.

Logements sociaux et adaptables

" L’engagement logement", qui prévoit qu’à partir de dix nouveaux logements, l’un d’eux soit pris en charge par l’Agence Immobilière Sociale (AIS), est toujours d’actualité. Sept dossiers ont permis, en 2021, à l’AIS de gérer 16 nouveaux logements. "Il faut casser le stéréotype de la précarité. Le demandeur peut être votre fils, qui vient de finir ses études universitaires et qui n’a pas encore de travail. Ou une maman infirmière qui se retrouve seule avec ses trois enfants du jour au lendemain." Par ailleurs, sept permis ont été octroyés pour la création de 21 logements adaptables en cas de perte d’autonomie et/ou de mobilité

Commerces : neuf permis accordés, une centaine d’emplois créés

L’urbanisme touche également les bureaux et les commerces. Pour les premiers cités, 488m² ont été accordés, répartis dans quatre projets à Suarlée, Saint-Marc et sur la Chaussée de Louvain, à Bouge. Pour les commerces, ce sont 11.551m² dont 8.550m² à Cognelée consacrés à une jardinerie. "Les 3.000m² restant sont répartis sur la commune, entre Boninne, Belgrade, Jambes, Malonne, Temploux, Bouge et Namur. Grâce à la délivrance de neuf permis pour une dizaine d’enseignes, une centaine d’emplois directs et indirects vont être créés."

126 avertissements, 21 PV dressés

Une cellule Enquête publique et inspection est chargée de vérifier le bon respect des permis. Dans certains cas, elle est amenée à dresser un avertissement préalable ou un procès-verbal. Sur 805 chantiers contrôlés en 2021, 126 avertissements préalables ont été dressés. Un chiffre en hausse par rapport à 2020. "Il arrive que des travaux soient commencés sans permis ou sans le respecter totalement. Un exemple : les arbres abattus à la Ferme Blanche d’Asie qui ont, depuis, été replantés. Cependant, seulement 21 PV ont été dressés, contre 44 en 2020.