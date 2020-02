Guillaume Depaepe a pu développer son entreprise grâce à l’environnement créé par la Haute École Albert Jacquard.

Guillaume Depaepe est aujourd’hui à la tête de Vidock, un studio d’externalisation de l’art du jeu, où il est associé avec Léa Hotton. Avec trois consultants free-lance, ils fournissent des solutions dans tous les domaines du jeu vidéo à différents acteurs du secteur.

Une entreprise qui, selon ses anciens professeurs de la Haute École Albert Jacquard, est en plein essor. Des profs qui tirent par ailleurs une certaine fierté d’une réussite dont ils sont un peu les artisans.

En effet, Guillaume, son diplôme en poche, quittait il y a huit mois seulement cette école. Bien armé, nous dit-il : " Lors d’un workshop organisé par l’école, j’ai pu présenter un projet d’entreprise. Je l’ai défendu devant les autres élèves et un jury. Le projet a été adopté et les profs m’ont alors aiguillé notamment vers Linkube, où j’ai pu bénéficier d’un accompagnement personnalisé ."

Linkube est un incubateur étudiant hébergé par le TRAKK, le hub créatif de Namur. C’est un lieu qui permet le développement d’idées et la maturation de multiples projets. Mais Linkube offre surtout un accompagnement sur mesure via un coach-entrepreneur en résidence qui peut ensuite orienter le candidat vers différents services spécialisés du Bureau économique de la Province (BEP) ou ses partenaires. Les coachs permettent d’identifier les leviers sur lesquels il faut agir pour assurer la compétitivité et la pérennité des activités de la future entreprise. Ces derniers n’agissent pas à la place du candidat mais l’appuient dans l’ensemble de ses démarches.

"J’ai pu bénéficier d’une formation à la gestion et à la communication mais on a mis aussi à ma disposition une véritable boîte à outils qui m’a permis de me lancer", dit encore Guillaume Depaepe. Ce coaching et l’assistance qui lui ont été offerts lui ont notamment donné la possibilité de participer à des stages intéressants au Japon ou à Montréal. " Et puis , ajoute-t-il, il y a l’aspect réseau qu’il ne faut pas négliger. Grâce à l’incubateur et au BEP, j’ai pu rencontrer un tas de gens qui se révèlent être des contacts très précieux dans mon travail d’aujourd’hui ."

Ces derniers jours, Guillaume était de retour dans les murs de la Haute École, à l’occasion d’un nouveau workshop organisé par les profs. " Bon nombre des élèves qui sont ici sont des amis. Je peux leur faire part de mon expérience de jeune entrepreneur et leur expliquer toute l’aide concrète qui m’a été apportée. Mais j’aime aussi découvrir les nouveaux projets présentés et y apporter une critique positive tirée de mon propre parcours ."

À ses côtés dans le jury se trouve notamment une représentante de la Sowalfin, (une société mise en place par le gouvernement wallon afin de faciliter l’accès au financement pour les entreprises) pour, elle aussi, donner un avis sur les projets présentés. Preuve que la Haute École veut offrir les meilleurs outils à ses élèves.

© LEF



Les workshops de la section Infographie

Cinq jours intensifs pour convaincre que le projet des élèves est original et viable.

Effervescence dans les locaux de la section Infographie de la Haute École Albert Jacquard. Après une semaine de workshop intensif, une quinzaine d’équipes d’élèves présentent un projet d’entreprise. "L’idée est venue quand on s’est rendu compte que le travail de fin d’étude n’aboutissait à pas grand-chose", explique Didier Moons, maître de formation pratique et référent entrepreneurial pour l’infographie. "Nous avons donc mis sur pied ces workshops. Pendant cinq jours, les élèves créent un véritable projet d’entreprise dans lequel ils doivent aborder toutes leurs compétences comme créer un logo, réaliser un clip vidéo, proposer une affiche et créer un site web mais également aborder tous les aspects liés au démarrage d’une entreprise comme l’étude de marché, le financement, etc."

Ainsi, les élèves se rendent compte d’un tas d’éléments pratiques et sortent de l’enseignement mieux armés pour aborder leur vie professionnelle. "Nous voulons éveiller la curiosité de nos élèves, les encourager, leur donner toutes les armes nécessaires pour démarrer leur vie professionnelle."

Durant les cinq jours, les étudiants ont rencontré à plusieurs reprises plusieurs intervenants pour améliorer, peaufiner leur projet, avant de le présenter devant les autres élèves et surtout devant un jury. Ce dernier va tester la viabilité de l’idée mais aussi la volonté de ses défenseurs d’aller plus loin.

"Si on sent qu’on tient un bon dossier, une idée originale et une volonté réelle des étudiants de le mettre en route, on crée alors un véritable environnement autour d’eux. On les met en relation avec des personnes qui pourront leur donner des conseils, les soutenir et les préparer pour passer à l’incubateur étudiant, une structure qui leur permettra de vérifier que leur idée tient la route, que le projet répond véritablement à un besoin. Ensuite, ils pourront bénéficier d’aides multiples, y compris dans les domaines financiers et juridiques." Et ça marche. Aujourd’hui, on compte près de 50 étudiants-entrepreneurs lancés dans une vingtaine de projets !