Un Floreffois né en 1967 a comparu ce lundi matin devant le tribunal correctionnel de Namur, pour avoir tabassé un mineur de 17 ans, le 17 juillet 2019 à Namur. Ce jour-là, malgré son expérience militaire, le quinquagénaire a perdu son sang-froid.

Interrogé par le président Henrion, ce dernier a retracé l’historique du contentieux qui existait entre la victime et lui. "Ce jeune jouait aux équilibristes sur une barrière de sécurité, en bord de la Sambre. Je l’ai prévenu du danger, en wallon. Il est alors venu vers moi, tête contre tête et m’a bousculé. Comme je connaissais ses parents, je leur ai expliqué ce qu’il s’était passé. Depuis ce jour, à chaque fois qu’il passait devant chez moi pour se rendre à l’école, je me prenais une salve d’invectives", a expliqué le prévenu.

Le 17 juillet 2019, le mineur aurait lancé une pierre dans sa propriété. "Je venais de recevoir ma nouvelle voiture. J’ai vu rouge et il y a eu un déferlement de violence. J’avais 51 ans, âge auquel on est normalement maître de ses émotions. et de son corps. J’ignore encore aujourd’hui ce qui a provoqué le déclic ce jour-là", ajoute-t-il.

D’après la partie civile, le quinquagénaire a pris le mineur par les cheveux, lui a porté plusieurs coups de poing puis un coup de genou après lui avoir abaissé la tête. "Mon client affirme que c’est lui qui se faisait insulter à chaque fois qu’il passait. Ce jour-là, il voulait mettre les choses à plat et a de suite été frappé."

En plus d’hématomes, la victime a subi une fracture au niveau de l’orbite droite et conserverait, encore aujourd’hui, 7 % d’incapacité personnelle en plus des conséquences psychologiques et esthétiques. Une incapacité de travail de plus de quatre mois pourrait être retenue ce qui aura évidemment une influence sur le réquisitoire du parquet de Namur mais aussi sur l’aspect civil du dossier. Raison pour laquelle le dossier a ainsi été mis en continuation afin qu’une expertise de qualification soit réalisée.