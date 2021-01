Les faits se sont déroulés à Namur, Rochefort, Ciney et Ohey en 2018. Le prévenu, un routier, est accusé d’avoir mis le feu volontairement à 8 remorques de camion (dont trois en une nuit à Namur) et à une habitation durant une période de 5 mois et demi. Interrogé, il nie être l’auteur de ces faits.