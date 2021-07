La Belgique a à nouveau été frappée par les intempéries ce week-end, et cette fois c'est la Province de Namur qui en fait les frais. La ville de Dinant notamment, a été submergée par les eaux. Si aucune victime n'est à déplorer pour l'instant, les dégâts matériels sont conséquents.

L'eau est montée très rapidement samedi soir dans la commune, les routes ayant été submergées en quelques secondes, comme on peut le voir sur les images impressionnantes qui circulent sur les réseaux sociaux.

Rue de Philippeville, un habitant a filmé la scène depuis le pas de sa porte. Sous l'effet de la pluie, l'axe se transforme rapidement en véritable torrent, l'eau emportant tout sur son passage : voitures et débris.

Sur cette vidéo, on peut voir une voiture qui tente de remonter la rue malgré le déluge. Elle est rapidement stoppée dans sa course : emportée par les eaux, elle dévale la rue en marche arrière.

Ce même habitant a donné des nouvelles ce dimanche matin. L'eau s'est retirée de la rue mais a laissé de nombreux dégâts : les trottoirs ont été détruits et les canalisations ont explosé. Un peu plus loin toute la route a été complètement emportée, ne reste plus que le macadam, à nu. En plusieurs endroits, de grosses portions de pavés ont été arrachées, laissant des crevasses. Sur les images, on peut voir de nombreux riverains sortis constater les sinistres, ou vider leur maison inondée.

Au bout de la rue, les pompiers stoppent l'accès, de toute façon bloqué par un amoncellement de gravas et de voitures.