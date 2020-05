Philippe Vautard propose une série de mesures pour cette crise, qui pourraient apporter un soulagement pécunaire de 200€ par ménage notamment.

Parmi les propositions de son groupe figurent notamment la tenue d'un conseil communal en bonne et due forme avec un débat public, des consignes claires en ce qui concerne le port des masques, les Floreffois attendent des consignes claires et une distribution de gel hydroalcoolique, le non enrôlement de la taxe insalubrité, une retour à la situation antérieure concernant le mode de perception de la taxe déchets, l'annulation de l’augmentation de 0,5% des additionnels communaux lors de la déclaration d’impôt 2020 (retour au taux de 8%)...

"Ces trois dernières mesures représenteraient un soulagement pécuniaire pour tous les ménages de l’ordre 200€", insiste celui qui souhaiterait créer un groupe de travail pour aider les indépendants etlancer un plan d'aides pour le secteur associatif. Quant au tourisme: "il faudra veiller à refinancer l’ASBL de l’Office du Tourisme pour lui permettre de mener à bien ses projets malgré les pertes dues à l’annulation de la brocante et d’Espéranzah".