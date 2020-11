Claudia Vervoort vit, dit-elle, un véritable enfer et ce, presque quotidiennement. “J’habite la rue Adelin Remy, où il n’y a que trois maisons. Mais pour rejoindre la route nationale toute proche, il me faut parfois rester arrêtée de 15 à 20 minutes, à cause du charroi des camions et tracteurs qui viennent des zonings voisins.”