En mai 2015, une Hastièroise a fait appel à sa famille pour régler un conflit de voisinage. Si elle n’a pas directement participé à l’agression, elle en a été l’instigatrice. Ce mercredi, elle a écopé, sur opposition, de 40 mois de prison avec un sursis de cinq ans.

La prévenue occupait le chalet de son père dans un camping-résidentiel. Elle avait expliqué à plusieurs reprises, à son frère, le conflit qui l’opposait à ses voisins d’en face. Elle lui avait aussi dit qu’ils avaient voulu incendier son chalet et empoisonner son chat.

Le jour des faits, son frère, son neveu et deux autres personnes ont agressé cinq personnes, trois hommes et deux femmes à coups de pistolet, barre de fer et batte de baseball. Un des agresseurs les attaquait avec sa batte de baseball. "J’ai tout entendu mais je n’ai rien vu car j’étais chez moi, en face, quand ça s’est passé", expliquait la prévenue. La défense plaidait l’acquittement. Ce que n’a pas suivi le tribunal. C’est elle qui a désigné le chalet des voisins et qui a, en plus, masqué la plaque d’immatriculation du véhicule de son frère.