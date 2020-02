La projet ose le vert, recrée ta cour est mené grâce aux parents et aux professeurs qui accompagnent l'initiative

Les élèves de l’école communale de La Plante mettent la main à la terre. Tous les enfants de l’école, de la 1ère maternelle à la 6e primaire, sont munis de leurs bottes et gants de jardinage, de seaux et de pelles, et surtout d’un grand sourire et de beaucoup d’enthousiasme, pour participer aux différents chantiers, par classe.

© DR



Ils ont entre 3 et 12 ans, mais chacune des tâches est importante pour améliorer leur cadre de vie et contribue à l'apprentissage: remplir des pots de fleurs de géotextile, de terre et de plantes; créer une zone autour du noisetier pour passer le temps de midi; construire une petite cuisine naturelle avec des palettes; remplir des « boîtes à matières » : des caisses en bois avec des cailloux, du sable, des pommes de pin, et autres éléments naturels; planter en bacs des haies de mûriers, de groseilliers et de primevères dans les cours de récréation pour délimiter des zones au sein de la cour...

© DR



C’est avec l’aide de l’amicale des parents que l’école a posé sa candidature à la campagne Ose le vert, recrée ta cour, organisée par le Réseau Wallonie Nature. Comme d'autres établissements, l'école communale de La Plante a ainsi reçu une bourse (3.100€) pour mener son projet et bénéficier d’un accompagnement (de GoodPlanet et Natagora). Les parents continueront à accompagner le projet et s’organiseront pour entretenir les plantations, notamment durant les vacances scolaires.

© DR



Pour la Directrice de l’école, Sandrine Boullay, "Il est important de planter de la végétation dans les cours d’école car il est prouvé que la nature apaise. Cela permet aussi de faire des liens pédagogiques et de donner des leçons de manière plus intéressante. Pour les enfants, cueillir des baies pour les compter, mesurer des champignons, compter les noisettes est plus attractif que de rester dans une classe. Ce projet permet aussi d’apporter un climat plus serein dans les cours de l’école en délimitant des zones physiquement."

© DR



Démarche soutenue par Patricia Grandchamps, échevine de l’Education. "Ce projet s’inscrit tout à fait dans ma volonté de reverdir les écoles. Plusieurs projets sont déjà en cours et mon objectif est que chaque école communale entre dans cette dynamique. C’est important car nous devons reconnecter les enfants à la nature et l’école est un lieu idéal pour le faire, avec le soutien des directions et des enseignants et enseignantes."

© DR



Initiative à développer plus largement pour Charlotte Mouget, échevine de la Transition écologique. "Il est primordial de tout mettre en œuvre pour préserver la biodiversité. Et la sensibilisation, qui est la première étape, doit commencer dès le plus jeune âge. L’école permet par ailleurs aux enfants qui n’ont pas la possibilité d’avoir accès à un jardin d’être confrontés, comme les autres, au cycle de vie d’une plante, d’un arbre, d’un arbuste fruitier… et ce contact invite indubitablement au respect de la nature."