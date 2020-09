Le 24 mai 2016, Brandon Bion, 20 ans, était condamné à 20 ans de réclusion par la cour d’assises du Hainaut pour le meurtre de Mustafa Hanoune, commis le 31 juillet 2014 à Coucelles. C’est également en 2014 que le prévenu a recroisé, via Facebook, le chemin d’une amie connue à l’école primaire. Après un rapprochement via les réseaux sociaux, des visites en prison on lieu et les deux protagonistes se mettent en couple. Lors d’une visite hors surveillance à la prison d’Andenne en juillet 2018, les choses se passent mal et la jeune femme, enceinte de 6 mois et demi des œuvres du détenu, est frappée et étranglée. Ce qui a valu à Brandon Bion de se retrouver ce lundi devant le tribunal correctionnel de Namur.