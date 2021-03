Du 20 au 28 mars, l’ASBL A’Lonz’y organise un nettoyage de printemps sur Gembloux. Avec le soutien de la ville, les membres de l’association et leurs amis vont parcourir les entités de la ville afin de rendre leur voisinage plus propre. Les personnes qui souhaitent apporter leur soutien, à cette initiative citoyenne, sont les bienvenues et pourront partager les photos de leurs récoltes sur la page Facebook de l’ASBL A’Lonz’y.

Les organisateurs indiquenet : "Après avoir organisé les kilomètres solidaires et avoir remis un chèque de 2.875,48 euros en juin dernier aux Restos du cœur de Gembloux, l’ASBL et les 7 familles qui la composent, veulent cette fois-ci apporter leur dynamisme à une cause environnementale. Si le confinement et les activités en plein air ont permis de découvrir ou redécouvrir les joies des balades en famille ou avec sa bulle, cela a rappelé combien la propreté de nos rues et villages est l’affaire de toutes et tous."

Durant 9 jours, l’ASBL et ses 200 amis vont se mobiliser pour rendre encore plus propre les 96 km² de notre belle commune. La ville de Gembloux souhaite également apporter son soutien à l’action, d’une part, en mettant à disposition des sacs poubelles et des sacs PMC et d’autre part, en venant ramasser les sacs récoltés qui seront déposés par les volontaires près des bulles à verres de chaque entité. Les personnes intéressées pourront retirer, sur rendezvous, des sacs dès ce jeudi auprès des membres de l’ASBL. Afin d’encourager un maximum de monde à rejoindre cette action, l’ASBL invite les participants à partager avec elle le fruit de leur récolte sur la page Facebook de l’ASBL A’Lonz’y en y ajoutant la mention #monvoisinagepluspropre.

Afin de faire de l’action #monvoisinagepluspropre un succès total, l’ASBL précise que les personnes qui souhaitent ramasser les déchets le long des routes doivent être munies d’un gilet fluo et que les règles sanitaires qui sont actuellement en vigueur doivent être scrupuleusement respectées.

Mon Voisinage plus propre « Gembloux - Lonzée » | Facebook