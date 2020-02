À Mettet, un prêche pour l’Église catholique dans le bulletin communal irrite.

Don Camillo vient-il d’être élu à Mettet ? C’est un peu le sentiment de certains, qui ont découvert la prose de l’échevin Franz Coppens (CDH) dans le très officiel journal d’information communal. En substance, il appelle ses concitoyens à participer à une journée pastorale qui sera " un moment de joie, de redécouverte de la grandeur de l’Église". On découvre dans cet article un véritable plaidoyer en faveur de la religion catholique : " Peut-être devons-nous réfléchir à une autre forme de christianisme. " " Comment accompagner les fidèles des paroisses traditionnelles et comment les inviter à revenir plus nombreux vers l’Église, avec le souci de maintenir l’esprit du culte ? ", interroge notamment l’échevin. Et cet ancien président de CPAS d’ajouter : " N’oublions pas qu’actuellement, dans notre pays, il existe encore de nombreuses personnes qui croupissent dans la misère et la maladie, et que leur seul espoir se trouve encore en se tournant vers l’Église. "

Des propos qui ont heurté plusieurs citoyens mais également les responsables d’associations laïques, pour qui l’échevin a failli à son devoir de neutralité. " Échevin des Cultes, c’est échevin de tous les cultes ", clame ainsi un concitoyen.

Franz Coppens se défend : " Moi, je suis un homme gentil, je ne cherche pas la bagarre. On m’a sollicité et j’ai donné un coup de pouce, comme je le ferais pour d’autres. Je me justifierai dans le prochain bulletin communal et m’excuserai s’il le faut ." Des excuses qui ne satisfont pas le ministre des Pouvoirs locaux Pierre-Yves Dermagne, qui va rappeler l’échevin à l’ordre.