Les 10.000 premiers disponibles seront en priorité octroyés aux familles les plus précarisées, aux bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, aux sans-abris et aux personnes gravement malades sur base d’un certificat médical.

Il y a quelques jours, la ville de Namur avait déclaré son intention de fournir 50.000 masques en tissu de qualité à ses citoyens à prix coûtant. Depuis, la situation a évolué. Même si les communes n'ont aucune obligation en la matière, elles sont nombreuses à débloquer des fonds pour acheter des masques pour leurs citoyens. Namur aussi.

"Au final, nous avons décidé de constituer une réserve de 150.000 masques. 130.000 masques ont été achetés sur le marché. Pas n’importe quels masques ! Non pas des masques chirurgicaux qui ne sont valables que quelques heures (si on avait distribué de tels masques ça n’aurait pas servi à grand-chose pour la population), mais des masques en tissu répondant à la norme française AFNOR qui est celle qui fait autorité aujourd’hui en Europe et à laquelle le fédéral a également décidé de se référer. Ce sont des masques, lavables et réutilisables, dont la capacité de filtration est donc meilleure", annonce Maxime Prévot ce lundi.

Les autres 20.000 masques, réalisés par les bénévoles, le sont aussi depuis le début, en plein respect de cette norme. Tous répondront donc au même niveau d’exigences. Et l’intégralité de ces 150.000 masques sera finalement mise à disposition des citoyens à titre gratuit. 150.000 masques, pour une population de 112.000 habitants mais dont seulement 96.000 sont âgés de 12 ans et plus. "C’est donc un sacré coup de pouce que la Ville assume à ses frais pour accompagner au mieux sa population. Et nous avons aussi écrit à tous les comités de quartier pour les inciter à créer aussi des masques et pour leur dire que la Ville mettrait à leur disposition le tissu nécessaire et les élastiques utiles".

Les 130.000 masques commandés à une entreprise de Wallonie au terme d’un marché public seront rendus disponibles via les pharmacies du territoire communal. "Cela permettra d’offrir aussi des conseils judicieux sur le bon usage et l’entretien des masques, pour que leur effet soit durable. Nous remercions d’ores et déjà l’Ordre des pharmaciens pour leur précieuse aide logistique. Les modalités pratiques seront précisées ultérieurement, encore un peu de patience donc car il y a une série de détails logistiques à gérer".

Comme tout le monde commande des masques pour la même date, la livraison de masques namurois ne parviendra qu'entre le 15 et le 20 mai, "en concordance donc avec la date clé du 18 mai pour la reprise des visites familiales et des activités scolaires", note le bourgmestre de Namur. "D’ici au 18 mai, seuls les travailleurs devant utiliser les transports en commun sont dans l’obligation de porter un masque ou de se cacher la bouche et le nez par un autre moyen. Aussi, avons-nous décidé que les premiers 10.000 masques en tissus fabriqués par les bénévoles allaient prioritairement bénéficier aux personnes dans le besoin ou devant faire 4 face à cette contrainte".

Ces 10.000 premiers masques, qui seront disponibles pour le 4 mai, seront donc en priorité octroyés aux familles les plus précarisées, aux bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, aux sans-abris et aux personnes gravement malades sur base d’un certificat médical motivé. "Nous souhaitons aussi en accorder aux accueillantes d’enfants de notre territoire, ainsi donc, qu’aux travailleurs devant emprunter les transports en commun sur base d’une attestation de leur employeur".