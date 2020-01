Comme le rapportent nos confrères de la RTBF, des examens ont dû être reportés pour cause de... coupure d'électricité. En effet, Ores, gestionnaire des réseaux de gaz et d'électricité, a effectué des travaux ce jeudi Place Saint-Aubain et cela a eu des conséquences directes sur les examens devant avoir lieu dans le bâtiment de la section économique de la Haute Ecole Albert Jacquard.

Le porte-parole d'Ores, Jean-Michel Brebant, explique à la RTBF: "Une voiture a embouti une armoire basse tension en décembre. Cela nécessitait une intervention d’Ores. Nous avions prévu de réaliser les travaux de manière urgente le 23 décembre. Mais les commerçants ont demandé de reporter la date. Ils ne souhaitaient pas de coupure de courant durant la période cruciale économiquement des fêtes de fin d’année. Nous avons donc décidé de reporter la date du chantier au jeudi 9 janvier. Des courriers adressés aux habitants du quartier, aux commerçants mais aussi à l’école sont partis le 20 décembre".

Sauf que le courrier n'a pas été livré ou n'a pas été lu car du côté de la Haute Ecole, on a été complètement pris au dépourvu. Une histoire encore bien belge...