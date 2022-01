À Namur et ailleurs, le miracle des soldes n’a pas eu lieu Namur Pierre Wiame © EDA

L’Union des Classes Moyennes (UCM) a sondé les commerçants indépendants namurois. Le bilan des soldes de janvier? Vraiment pas génial. En cause, la baisse du pouvoir d’achat et encore et toujours ce maudit Covid-19.