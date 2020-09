Une campagne de dératisation se déroulera du lundi 28 septembre au vendredi 9 octobre sur tout le territoire de la Ville de Namur. "Les habitantes et les habitants sont invités à signaler toute infestation, à l’Administration communale, service Propreté publique, chaussée de Liège, 57, 5100 Jambes (081/24.87.68 ou 0800/998.99)", communique l'échevine Charlotte Deborsu.

Du produit dératisant est, par ailleurs, mis gratuitement à la disposition des habitantes et des habitants, en petite quantité, durant toute l’année, au guichet de la cellule sacs payants (Maison des Citoyens, hôtel de ville, rue de Fer).

Le rat est un animal qui peut occasionner des dégâts si on le laisse s'installer dans un endroit de l'habitation. Il ronge les cloisons, le plastique, le carton, les fils électriques : rien ne l'arrête. De plus, sa présence peut répugner certaines personnes et il peut être porteur de maladies. Il est donc conseillé d'éliminer le rat avant qu'il ne soit trop envahissant.

Voici quelques conseils pour tenir les rats éloignés une fois que leur colonie est exterminée.