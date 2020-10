Code rouge : les étudiants doivent s'adapter !

Dans le supérieur, le code rouge est d’application depuis ce lundi. C’est tout récent et une organisation doit encore se mettre en place pour accompagner les étudiants au-delà du simple projet pédagogique. Au sein de la Faculté de Sciences économiques, sociales et de gestion, on avait anticipé le contexte actuel et les cours à distance se donnent depuis le 19 octobre. L’occasion d’avoir déjà un premier ressenti.