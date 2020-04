L'annonce vient d'être faite pendant le Facebook Live de la commune

Le Collège communal de Jemeppe-sur-Sambre s’était engagé à fournir des masques à ses habitants. Ce sera bientôt le cas : la bourgmestre Stéphanie Thoron l’a annoncé officiellement ce lundi soir lors du 2ème « Facebook Live » de la commune.

Chaque citoyen recevra un masque en tissu réutilisable dans la semaine du lundi 4 au vendredi 8 mai.

La cellule de crise locale a analysé toutes les possibilités afin de fournir au plus vite des masques. "Je tiens à remercier tous les membres de cette cellule qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour acquérir les masques que nous allons offrir aux citoyens", a précisé la bourgmestre lors de son direct sur le réseau social.

La commune de Jemeppe-sur-Sambre compte exactement 9 162 boîtes aux lettres. Cela impose une lourde préparation logistique. "Nous allons donc étiqueter ces enveloppes durant toute cette semaine!", a ajouté Stéphanie Thoron ajoutant: "J’en profite déjà pour remercier tous les travailleurs de l’Administration qui vont préparer consciencieusement ces enveloppes auxquelles nous ajouterons un courrier explicatif."

L’Administration disposera des masques le samedi 2 mai. Ils seront glissés dans les enveloppes en fonction des compositions de ménage. "Les enveloppes contiendront un masque par personne, sauf pour les enfants de moins de trois ans. En dessous de cet âge, il existe en effet un risque de difficulté respiratoire ou d’étouffement à travers le masque." Selon les souhaits du Collège communal, la distribution sera effectuée en porte à porte. Ce sont les travailleurs de l’Administration communale, de La Zone de police et du CPAS qui distribueront le précieux courrier, après une répartition des quartiers de chaque entité. A noter que si des citoyens doivent emprunter les transports en commun dès le lundi 4 mai et qu’ils n’ont pas de masques à disposition, ils peuvent téléphoner à l’Administration communale au 071/75.00.23 où on les aidera à trouver une solution.