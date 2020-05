"L'abattage devra être compensé par la plantation d’un tilleul."

Sur le site du casino de Namur trône un des 10 plus beaux arbres du centre ville. Il doit être abattu dans le cadre de l'extension du casino. Une pétition a été mise en ligne par Marcel Guillaume, du collectif pour la sauvegarde du parc Léopold pour le sauver. Elle a reccueilli à ce stade près de 1500 signatures. L'abattage d'autres arbres avait suscité l'émoi ces derniers jours.

La ville de Namur, via ses échevines de l'urbanisme Stéphanie Scailquin et de l'environnement Charlotte Mouget, a tenu à apporter des précisions sur le dossier.

"En date du 23 juillet 2018, le Fonctionnaire délégué de la Région wallonne a octroyé à la société Circus Leisure le permis unique pour l’agrandissement de l’hôtel par la création d’un restaurant, d’une brasserie, de salles de réunion, d’une salle polyvalente, d’un espace fitness balnéothérapie, rénover la salle « Hobe » et transformer le parking. Ce permis a été confirmé en recours par le Ministre de l’époque en date du 19 novembre 2018. Le projet a été soumis à consultation publique via une enquête publique du 26 septembre 2017 au 27 octobre 2017. Dans son avis le Collège demande à la société de présenter un plan précis de réaménagement végétal du site avec les noms des essences destinées à agrémenter les abords du casino et de l’aire de parking. Le choix des essences devra s’orienter majoritairement vers des sujets indigènes."

Dans l’octroi du permis, même si le Fonctionnaire délégué regrette cet abattage, il reconnait qu’aucune extension du casino n’est néanmoins possible sans cet abattage. Et d’ajouter que cet abattage devra être compensé par la plantation d’un tilleul.

"Différentes conditions sont reprises dans l’octroi du permis par le FD dont la condition de l’aménagement végétal comme sollicité par le Collège communal.Le permis est dorénavant juridiquement définitif. Le FD n’a dès lors plus l’autorité de revenir sur celui-ci et encore moins la Ville (qui n’était pas l’Autorité compétente en l’espèce).Tous les travaux sont donc couverts par permis."