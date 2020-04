"Il y a un mépris total pour l'environnement à Namur."

Des abattages d'arbres se poursuivent près du casino de Namur. Si le collectif parc Léopold précise que ces abattages sont autorisés et se font dans le cadre d'un permis de bâtir, il estime ceci : "Cela n'ôte rien au fait qu'ils sont dévastateurs, inutiles, inappropriés, criminels et de nature à affecter durablement la qualité de vie de ceux qui , demain, feront le choix d'un retour en ville. Où donc se situe la limite de la bêtise humaine ?"

Le collectif dénonce et accuse le pouvoir politique en place : "Il y a un mépris total pour l'environnement à Namur. Aucune des promesses de replantation ou d'amélioration sur le territoire de la commune n'a été tenue et ce ne sont pas les difficultés financières à venir qui vont accélérer ou tout simplement permettre le processus de replantation. Curieusement l'Echevinat de la transition /environnement cautionne ces pratiques sans la moindre réaction. Il y a aussi un mépris total pour l'opinion de sa population qui, à une occasion au moins, aura clairement exprimé le souhait de voir protéger le patrimoine naturel de sa commune (consultation populaire). Des actions de plantation destinées à sensibiliser au problème ont d'ailleurs été organisées. Le pouvoir en place fait montre d'incompétence à comprendre l'extrême urgence de protéger et restaurer notre environnement afin d'endiguer, autant que possible, la perte vertigineuse de notre biodiversité. Les autorités ne sont pas capables de prendre conscience que tout, dans ce monde, est intimement lié à tout, et que ce qui nous arrive aujourd'hui n'est que la suite logique de notre mépris pour le vivant qui nous entoure : les pandémies, la pauvreté, la biodiversité en péril, le réchauffement climatique, …..On favorise les projets mégalos au détriment d'une qualité de cadre de vie que chacun, aujourd'hui plus que jamais, réclame à grands cris."

La vidéo de l'abattage :https://www.facebook.com/Iseaux/videos/pcb.10158618772623442/10157647764158717/?type=3&theater&ifg=1