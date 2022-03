Accident de travail mortel à Floreffe : L’intercommunale BEP et son sous-traitants condamnés pour homicide involontaire Namur Samuel SINTE © EdA - Florent Marot

En novembre 2015, un accident de travail sur le site du BEP-Environnement à Floriffoux avait coûté la vie a un ouvrier et blessé gravement un autre. L’intercommunale et la société Art et Voltige, pour qui travaillaient les deux hommes, sont condamnés définitivement par la cour d’appel de Liège.