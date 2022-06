Il n’était pas encore 19 h ce jeudi lorsque le jeune Douglas Wauters part abreuver le bétail de son papa en prairie entre Matagne-la-Petite et Romerée. Au volant du tracteur, il tire une citerne à eau. Sur la route entre Romerée et Matagne, il vire à gauche. C’est à ce moment qu’une voiture entreprend de le dépasser. Le choc est très violent; l’attelage agricole est déséquilibré et se retrouve sur le flanc.

À l'arrivée des ambulanciers, le jeune chauffeur est toujours coincé sous le tracteur. Avec l'aide d'une grue du terrassier Pascal Lemaire, habitant à deux pas de là, le tracteur est redressé. Les ambulanciers et les urgentistes du Smur administreront les premiers soins, mais l'état du jeune homme inspire les plus vives inquiétudes à un tel point que l'hélicoptère du CHM de Bra-sur-Lienne est appelé. Il se posera dans un champ fraîchement fauché. Malgré les efforts des secouristes, il ne sera pas possible de sauver Douglas qui avait succombé à ses blessures trop importantes.

La route de Romerée est restée fermée à la circulation toute cette fin de journée. En effet, l'expert du parquet était attendu sur les lieux. Arrivé peu après 21h, il devra déterminer les circonstances qui ont causé ce dramatique accident.

Douglas était un jeune homme assez discret et passionné par les travaux de la ferme. Il aurait dû fêter ses 18 ans cet été.