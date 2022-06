Le conducteur d’un camion de la société Bidfood a perdu la vie dans un accident survenu sur l’E42 ce mercredi vers 15h.Il roulait en direction de Mons quand, peu après la sortie Rhisnes (La Bruyère), il a été surpris par des ralentissement provoqués par un accident survenu plus tôt dans la journée.Le chauffeur n’a pas pu arrêter son poids-lourd à temps et en a percuté par l’arrière un autre qui était arrêté dans le bouchon.Le camionneur du camion Bidfood est décédé sur le coup.

Ce nouvel accident n’a évidemment rien arrangé aux problèmes de circulation sur l’autoroute.Une file de véhicules s’est étirée sur plus de dix kilomètres.La Croix-Rouge est intervenue sur place pour distribuer de l’eau aux automobilistes coincés dans l’embouteillage.L’E42 a été fermée à hauteur de la sortie Rhisnes et des déviations mises en places via Les Isnes.