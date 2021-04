Un ouvrier d'Orès a été grièvement blessé ce jeudi en début d'après-midi après avoir été électrocuté alors qu'il travaillait sur une cabine haute tension à Florennes. "On a reçu l'appel a 13h40 pour un incendie de cabine haute tension. A notre arrivée, le feu avait été éteint par les services d'Orès", indique le lieutenant Patrick Philipart de la zone Dinaphi. L'ouvrier qui travaillait dessus était néanmoins grièvement blessé. "Il a été électrocuté et était brûlé au troisième degré. Un hélicoptère de Bra-sur-Lienne a été nécessaire, il s'est posé sur la Place Verte de Florennes", précise le lieutenant Patrick Philipart de la zone Dinaphi. Une seconde ambulance a été appelée sur place pour prendre en charge le collègue de la victime, profondément choqué. Les causes de cet accident sont toujours inconnue. Une enquête est en cours.