Le Bureau Economique de la Province de Namur a pour mission d’accompagner les entreprises namuroises à se développer. Cet accompagnement est destiné aux porteurs de projets et aux entreprises et start-up en croissance. Dans ce cadre, le BEP a franchi un nouveau cap en ce début d’année en lançant un parcours complet d’E-learning : une offre d’accompagnement digitalisé. Ces formations en ligne se caractérisent donc par une plus grande souplesse. Le premier parcours, lancé en février, était destiné aux porteurs de projets. 46 d’entre eux l’ont suivi, un bel engouement sans doute renforcé par la période de confinement liée au Covid-19.

Le premier parcours se basait sur ce que propose le NEC (Namur Entrepreneurship Center) depuis une dizaine d’années. Ce programme était uniquement proposé en présentiel et permettait aux entrepreneurs en devenir de valider son idée, de la structurer, de tester sa motivation, de réfléchir au marché.

"Le module se structure en 5 étapes", explique Louise Tessaro, chargée de projet. "Au travers de capsules vidéos, d’outils en ligne, de quizz, de théorie, de travaux, de challenges, le créateur avance dans son projet. L’objectif est de varier un couple produits/marché en prenant une posture centrée utilisateurs et invitant le porteur de projet à se confronter rapidement au marché pour tester son produit. A la suite de ce parcours en ligne, l’utilisateur bénéficiera d’un accompagnement individuel avec un conseiller du BEP, dans une relation contractualisée."

Après la digitalisation du programme NEC, le BEP va proposer d’autres parcours digitaux. Dans les trois prochaines années, des thématiques comme l’intelligence stratégique, l’internationalisation et la stratégie commerciale, les nouveaux business models et le coaching de l’entrepreneur seront abordés.

LE NEC coûte pour le moment 125 euros à l’utilisateur, qui bénéficie d’un accès de 6 mois pour réaliser le parcours. Infos : https://nec-namur.be/

JVE