Durant le dernier trimestre 2016, Philippe (prénom d’emprunt) a commis plusieurs vols dans la région de Philippeville. Préjudice : taille-haie, coupe bordure, tondeuse, sac à main et son contenu, disqueuse, visseuse, portefeuille,. etc. Soit l’auteur des faits trouvait directement de l’argent, soit il revendait les objets. "J’étais toxicomane. J’avais besoin d’argent pour payer ma consommation", expliquait-il devant le tribunal correctionnel de Dinant, ce mardi matin, où il faisait opposition à un jugement qui le condamnait à 15 mois ferme. "Il prenait de l’héroïne quotidiennement et en grande quantité, au point d’en être devenu sdf et de mendier dans les rues de la ville basse de Charleroi. Il a ensuite vivoté entre Charleroi et Philippeville. C’est une période de vie qui a tout de même duré une décennie pour finalement toucher le fond", plaide son avocat Julien Delvallée.

Rayon antécédents, on pointera une peine de 30 mois avec sursis pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et 2 ans pour stupéfiants. Mais depuis ces faits de vol, Philippe ne s’est plus fait connaître et s’est repris en main. Il dispose désormais d’une adresse de référence, est hébergé dans sa famille, touche à nouveau un revenu (celui du chômage) et prend un traitement de substitution à la méthadone. La défense a plaidé le sursis probatoire. Jugement le 22 juin.