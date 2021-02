Marc (prénom d’emprunt), né en 1971, est accro au Xanax depuis 17 ans. A tel point que cet habitant du nord du pays souffrant de névrose est connu, notamment pour faux, dans de nombreuses pharmacies, pour son obsession pour la molécule d’alprazolam. Le 13 février 2017, c’est en état de manque qu’il prend sa voiture et part en quête de tranquillisants. Il s’équipe d’un revolver, d’un couteau, d’une cagoule et d’un pied de biche et s’arrête en chemin pour acheter des bas nylons pour se dissimuler le visage. Sur le coup de 18h, il pénètre, cagoulé et armé, dans une pharmacie gembloutoise, se fait remettre le contenu de la caisse, soit 800 euros, et une cinquantaine de boîtes de Xanax, avant de ligoter la tenancière et deux clientes, de les faire se coucher face contre terre et de commettre un attentat à la pudeur sur l’une des deux clientes.