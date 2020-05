"J’ai freiné brusquement et le fusil, qui était à l’arrière de la voiture, a glissé vers l’avant."

Frédéric est accusé d’avoir braconné le 26 février 2016 vers 22 h à proximité de la carrière d’Olloy. Interpellé par des agents du DNF dans la région de Viroinval ce jour-là après que ceux-ci aient entendu une déflagration, il avait un fusil chargé à portée de main sans sa voiture, une lampe de poche, une cagoule et des talkie-walkies. « Je ne chassais pas, je rentrais chez moi. J’ai freiné brusquement et le fusil, qui était à l’arrière de la voiture, a glissé vers l’avant. Les agents du DNF ont une vieille rancoeur evers moi, ils voulaient me faire des ennuis. »

Le substitut Stéphane Herbay, qui réclame la saisie de l’arme et une amende de 300 euros, précise que l’arme était chargée avec du plomb de gros calibre. « Les agents déclarent avoir senti une odeur de poudre dans la voiture, après que le prévenu ait pris la fuite. »

Pour l’avocat du prévenu, qui souligne le dépassement du délai raisonnable et réclame une simple déclaration de culpabilité, il n’y a eu aucun acte de chasse ce soir-là. Et encore moins de coup de feu. « On parle d’une odeur de poudre, pourquoi est-ce qu’aucun relevé n’a été effectué ? Mon client était en short et rentrait chez lui, il n’était clairement pas en train de chasser le sanglier. Et les talkie-walkies étaient des jouets d’enfants qui ont une portée de 15 mètres, sans piles. Les agents du DNF voulaient juste « se faire » mon client à cause d’un contentieux préhistorique , c’est un coup monté.»

Jugement le 8 mai.