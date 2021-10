Condamné par défaut à une peine de 2 ans dans le cadre d’un commerce mené en association et qui a débouché sur la vente de 40 kilos de cannabis, Jean (prénom d’emprunt), faisait opposition le 16 septembre dernier. Il reconnaît avoir vendu 25 grammes de cannabis par semaine pendant un an, en 2019.

Jean était avant tout un important consommateur de la substance. Il a donc entamé un suivi. Son avocate plaidait une peine de probation autonome et confiait : « Il était sans rien, dans une situation catastrophique, à la rue. Aujourd’hui, il a renoué des liens avec sa famille, il veut se former. Il n’a que 23 ans et n’a pas d’antécédents. »

Le parquet de Namur relevait que le jeune homme était détenu pour une autre cause : sa participation à un vol avec violence qui a eu leu le 28 mai, qu’il conteste. Le substitut Gaublomme ne s’opposait pas à la peine de probation autonome, estimant que le prévenu n’était qu’un des rouages d’un plus vaste trafic, tenant compte du fait qu’il est depuis son interpellation en aveux sur la période et la quantité vendue.

Une peine de probation autonome de 2 ans a été accordée au prévenu ce jeudi.