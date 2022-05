Né en 2002, ce jeune papa semblait particulièrement détaché au moment d’aborder les préventions le concernant : des coups portés à son fils, alors âgé de 6 mois, le 30 septembre dernier.

« Ma compagne est partie conduire sa fille à l’école et m’a laissé avec l’enfant. Il était dans le lit avec moi, j’avais bu et fumé du cannabis avant, je lui ai sans doute donné un coup sans m’en rendre compte, sans doute à moitié endormi. Il s’est fait des griffes au visage avec la lanière de sa tétine.»

Au retour de la maman, vers midi, celle-ci a été interpellée par l’attitude de l’enfant, qui ne voulait plus être en présence de son père. A l’hôpital, un hématome de 10 centimètres sur 13 dans le dos a été constaté, tout comme des griffes au visage et un hématome à la tempe droite. Une fracture d’un fémur a également été décelée, sans que les soignants puissent préciser exactement si elle datait du jour des faits. Interrogé, le prévenu déclarera qu’il n’était pas lui-même ce jour-là et qu’il avait « un marabout dans la tête ». Plus tard, il s’est excusé par message auprès de sa compagne.

Le parquet requiert une peine de prison de 15 mois, sans s’opposer à un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée. L’avocat du prévenu plaide une peine de travail. Jugement le 16 juin.