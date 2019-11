C’est un incident dans un club canin qui est à l’origine de ce qui est qualifié par le parquet de Namur de tentative de meurtre.

Le 6 août 2016 à Sambreville, la fille de Jacques (prénom d’emprunt), l’avertit qu’un homme est en train de détruire une BMW devant sa maison. Lorsqu’il sort, l’occupant des lieux ne reconnaît pas immédiatement Dominique (prénom d’emprunt), son frère, qu’il n’a plus vu depuis des années. La compagne de celui-ci aurait eu maille à partir avec des proches de Jacques dans un club canin du coin, le matin même. "Devant chez moi, il menaçait de tuer tout le monde et n’était pas dans son état normal. C’est quelqu’un de dangereux." Et de fait, quand deux amis de passage, Michel et Theo (prénoms d’emprunt) s’en mêlent, ils ramassent chacun un coup de clé à molette de bonne taille (on parle de 40 centimètres) en pleine tête.

"Je croyais au début qu’ils étaient morts vu la violence du choc. Je suis alors rentré chercher mes armes. J’ai tiré 2 coups de semonce en l’air avec une carabine de tir aux clays et puis j’ai tiré dans le phare de sa voiture pour qu’il déguerpisse et pour protéger ma famille et mes amis blessés."

Dominique se rendra le premier à la police, affirmant avoir été frappé dans le dos avec une barre de fer par Michel. Il expliquera aussi que son frère a voulu viser le pare-brise du véhicule dans lequel il se trouvait d’où la prévention de tentative de meurtre.

Le parquet réclame une peine de prison de 2 ans à l’encontre de Jacques, estimant que l’arme et la distance de tir auraient pu s’avérer létales. 6 mois de prison sont requis à l’encontre de Michel et Théo, accusés de coups et blessures. "Nous n’avons pas eu le temps de donner des coups, nous étions tous les deux au sol après avoir été frappés avec la clé à molette, c’est nous, les victimes, c’est nous qui avons été emmenés en ambulance", précise Michel.

L’avocate de Jacques conteste l’intention homicide dans le chef de son client, pour qui elle réclame une peine assortie d’un sursis probatoire. "Le parquet a fait preuve de beaucoup d’imagination dans le montage de ce dossier ! Les coups de feu ont été tirés avec une carabine à plomb."

Pour les deux autres prévenus, une suspension du prononcé de la condamnation et un acquittement sont plaidés. Jugement le 16 décembre