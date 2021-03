Deux versions diamétralement opposées. Un père de la région namuroise est accusé de coups, de viols et d’attentats à la pudeur sur son fils adoptif, l’enfant d’une précédente union de celle qui était sa compagne au début des années 2000. Les faits ont commencé alors que l’enfant avait 7 ans et ont duré jusqu’à ses 14 ans.

Interrogé par le tribunal ce jeudi, le prévenu reconnaît tout au plus des gifles et des fessées sur la victime. Il évoque également des constipations régulières qui l’auraient amené à pratiquer une manoeuvre de "débouchage" telle que pratiquée dans le cadre de sa profession sur l’enfant. Si la victime avait déjà évoqué des attouchements alors qu’elle était encore mineure, c’est lors de sa majorité qu’elle a porté plainte contre son père adoptif et dénoncé les viols.